Joias! Os melhores presentes para a temporada de festas

Para quem gosta de demonstrar sua fé, esse colar em Ouro Amarelo 18k com acabamento polido é indispensável. Feito em Malha Veneziana, ele possui 2 lindas placas circulares com as palavras "Pai" e "Filho" vazadas. Uma terceira placa com a gravação da pomba do Espírito Santo torna a peça uma ótima opção para os devotos!