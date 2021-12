Dayane Mello rebate acusações de racismo: "Já tive namorados negros"

Agora que Dayane Mello está fora de A Fazenda 13, reality show da Record TV, é hora de explicar as declarações polêmicas dentro do programa. Uma das principais acusações que Dayane está recebendo é a de racismo. Ao afirmar que "já tive namorados negros" e que estava falando apenas sobre "tendência do mercado de moda", a modelo negou as denúncias. "Eu nunca fui racista na minha vida", reforçou, na Hora do Faro, neste domingo, 5.

O primeiro — e mais controverso — comentário de Mello foi ainda nas primeiras semanas de programa, quando a modelo afirmou que não podia tomar sol porque as marcas não gostavam de pele escura. "Tem que ser branquinha", disse dentro do reality.

"Não tinha nada a ver com a cor de pele, era simplesmente o fato de que eu sou modelo e eu sigo uma tendência, quando é inverno eu tenho que estar com o cabelo mais escuro, não posso pegar muito sol e tenho que estar com a pele mais branca. Eu estava falando sobre mim, não estava falando sobre racismo", explicou Dayane, na entrevista.