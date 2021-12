Cleo reclama de machismo e deslegitimação no trabalho

Com seu mais novo lançamento musical, Tormento, gravado em parceria com Karol Conká e AZZY, Cleo está com tudo! Porém, ainda que tenha alcançado o sucesso, Cleo relembrou o machismo e todo o julgamento que enfrentou ao longo dos anos durante uma entrevista para a revista Quem.

"Sou uma mulher com 20 anos de carreira que sou deslegitimada se engordo, emagreço ou porque sou filha de gente famosa. Não importa o tamanho que você tenha e o que já conquistou. Mesmo antes [de ser famosa] ou no dia a dia, parece que você é sempre inadequada e não merece estar ali", confessou a artista.

Para a atriz, esses olhares podem afetar profundamente a percepção que uma mulher tem sobre si mesma. "Você cresce com uma síndrome de impostora, como se não soubesse o que está fazendo ou escolhendo. Esse auto questionamento vai ficando além do saudável. Parece que você não está ali por si mesma, mas porque alguém te colocou só por ser mulher. Isso não mudou", explicou na entrevista.