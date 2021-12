Zezé di Camargo explica ausência de Luciano no documentário 'É o Amor'

A série documental de Zezé Di Camargo, É o Amor, produzida pela Netflix, terá a participação de diversos convidados. No entanto, a ausência de Luciano, dupla e irmão de Zezé, preocupou os fãs, em meio a boatos de separação. Em entrevista ao Splash Show, do UOL, o sertanejo explicou que a ausência de Luciano veio da decisão criativa de focar na relação de pai e filha com Wanessa Camargo, e também por incompatibilidade de agendas. Mas está tudo bem entre eles!

"A ideia da série era fazer um paralelo entre o Zezé que é pai, filho primogênito da família Camargo, e o caminho que eu fiz para chegar até aqui, e a Wanessa, filha, mãe, neta, e o caminho feito por ela, que foi diferente do meu (...) É sobre a relação de pai e filha", contou Zezé, ao jornalista Zeca Camargo.

A preocupação dos fãs, no entanto, não surgiu ‘do nada'. Recentemente, Luciano se lançou como cantor gospel, em carreira solo. A dupla também diminuiu a agenda de shows. Tudo indicava que o fim da dupla estava próximo, mas a assessoria dos sertanejos negou os rumores: "É tudo fake news", escreveram à Istoé.