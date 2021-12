Assista ao teaser encantador do especial de 20 anos de 'Harry Potter'

Atenção, fãs de Harry Potter: vocês já podem pegar suas cervejas amanteigadas para essa notícia! A HBO Max lançou o primeiro teaser para o especial Harry Potter - 20 Anos de Magia: De Volta a Hogwarts. E, pelo que parece, seremos transportados para a Plataforma 9 3/4 em algum momento.

A tão esperada reunião, que será lançada no serviço de streaming em 1º de janeiro, estreará pouco mais de 20 anos após o primeiro filme da franquia, Harry Potter e a Pedra Filosofal, chegar aos cinemas em novembro de 2001.

Como um aceno para fãs amados em todos os lugares, o pequeno clipe abre com um personagem invisível segurando uma cópia do Profeta Diário, com uma manchete de primeira página que diz: "Hogwarts dá as boas-vindas aos ex-alunos".

E sim, nós sabemos o que você está pensando - isso significa que as estrelas originais da franquia, incluindo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, estarão retornando ao mundo mágico. E embora esses três não apareçam no teaser, os fãs ainda são tratados com as participações de Robbie Coltrane (Hagrid) e Matthew Lewis (Neville Longbottom), que são vistos abrindo seus convites especiais únicos na vida para a reunião de comemoração da escola.