Príncipe William revela que George e Charlotte brigam para escolher música pela manhã

"Quando eu era mais jovem, [meu irmão Príncipe] Harry e eu, estávamos em um colégio interno", disse William, de acordo com a Town & Country. "E minha mãe costumava tocar todos os tipos de músicas para passar a ansiedade de voltar para a escola. E uma das músicas que eu me lembro muito e ficou comigo todo esse tempo, e eu ainda, até hoje, curto muito secretamente, é The Best de Tina Turner, porque sentar no banco de trás, cantando, parecia um verdadeiro momento familiar".

Ele continuou: "E minha mãe, estava dirigindo, cantando no máximo de sua voz. E até colocamos o policial no carro, ele ocasionalmente cantava junto, também. Você estaria cantando e ouvindo música até os portões da escola, quando eles te deixavam... Quando eu ouço agora, me leva de volta àqueles passeios de carro e traz de volta muitas memórias da minha mãe".