Recomendado para você : Indiretas públicas e climão: Entenda a treta entre Tatá Werneck e Fiuk

Desde quinta-feira, 2, depois que foi ao ar a participação de Fiuk no Lady Night, programa de Tatá Werneck no Multishow, muito se falou sobre a postura do cantor durante a entrevista. O público o acusou de deixar o clima desconfortável. Mas Fiuk se manifestou nas redes sociais e disse que só queria ‘seguir o roteiro'. Tatá não gostou da declaração e desmentiu o filho de Fábio Jr. no Twitter.

O cantor havia usado o Instagram para explicar que estava tudo bem e que a humorista tinha lhe mandado desculpas por mensagem. "A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado", declarou ele.

Quem achava que a situação entre os dois já estava resolvida, deve ter se surpreendido com os últimos desdobramentos. A afirmação sobre o roteiro não pegou bem para Tatá, que negou a existência de um acordo antes do programa.