Kim Kardashian celebra 6 anos de Saint West com linda homenagem no Instagram

Kim Kardashian está homenageando seu filho, Saint West, nas redes sociais. No domingo, 5, Kim postou uma bela apresentação de fotos do pequeno no Instagram, para comemorar seu 6º aniversário. As imagens mostravam Saint sorrindo e posando com sua mãe desde quando era um bebê até os dias atuais.

A mãe de quatro filhos também escreveu uma legenda comovente para comemorar o aniversário de seu herdeiro. "Meu bebê Saint faz 6 anos hoje!", escreveu ela. "Não há ninguém como você e seu sorriso."

A fundadora da KKW Beauty também aproveitou para elogiá-lo por suas "habilidades de negociação", acrescentando que ela "nunca conheceu ninguém" que leve o jogo online Roblox tão a "sério" quanto Saint.

Em seguida, ela enfatizou sua personalidade carinhosa e seu vínculo forte, acrescentando: "Obrigada por ser meu melhor amigo com os melhores aconchegos!"