Por que 'A Fazenda 13' está acabando com os relacionamentos dos participantes?

"Não vai sobrar uma pessoa casada", foi o comentário de Mc Mirella sobre as polêmicas que estão acontecendo em A Fazenda 13, reality show da Record TV. E parece que ela estava certa, viu? A funkeira foi a pioneira, ao pedir divórcio de Dynho Alves enquanto o dançarino ainda está no confinamento. No entanto, a noiva de MC Gui e o noivo de Sthe Matos apareceram sem aliança neste fim de semana, dando força a teoria de Mirella. Não vai sobrar um!

Até o mês passado, um olho estava em A Fazenda, e o outro nas redes sociais de Mirella. A aproximação de Dynho com Sthe chocou o Brasil — e principalmente a funkeira, que não se deixou ser feita de boba e pediu a separação. Já o companheiro de Sthe, inicialmente, estava defendendo a influencer nas redes sociais, mas agora, está cada vez mais dando a entender que há problemas na relação.

Quando Dynho sugeriu um trisal com a esposa e a colega de confinamento, Victor Igoh, noivo de Sthe, apareceu sem aliança nas redes sociais, e curtiu comentários irônicos de Mirella sobre o acontecimento. Um perfil humorístico no Instagram compartilhou um registro dos peões em clima íntimo na casa, afirmando, ironicamente, que "os dois estão solteiros", e recebeu um like de Igoh. Aí tem!