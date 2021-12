Irmão de Paul Walker e Vin Diesel se reúnem dias após 8º aniversário da morte do ator

Vin incluiu em sua postagem uma foto de Meadow vestida de noiva ao lado de sua filha, Hania. O ator também é pai de Vincent Sinclair, de 11 anos, e Pauline Sinclair, de 6 anos.

"Eu te disse que ia ter um bebê e não sabia o que esperar no hospital, onde eu estava a caminho após o trabalho. Nunca esquecerei do que você me disse," Vin recordou. "Você disse que um monte de caras te falaram para esperar do lado de fora da sala de parto, mas que isso é errado. Vá lá, na verdade, corte o cordão umbilical e será o melhor dia de sua vida. Você, claro, estava falando por experiência própria, já tendo seu anjo. Já se passaram 8 anos... e não há um dia que passe que eu não reflita na irmandade que nós fomos abençoados em ter... Mas você sabe disso".

"Tragédias na vida são sempre seguidas por bençãos se você permanecer aberto e ter fé. Olhe para essa foto Pablo, isso o fará sorrir. O mesmo anjo no qual você ajudou a me preparar da forma mais linda com seu conselho de irmão, é o mesmo anjo que a preciosa Meadow pediu para ser sua dama de honra. Como eu poderia saber disso no set de Velozes em 2008... Mas talvez de alguma forma você sabia". Sinto sua falta. Meus filhos sempre me dizem que o tio Paul está com você papai, sempre... E eu sei em meu coração que eles estão certos. Saudades, Pablo".