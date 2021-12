Como Sam Asghari "fez de tudo" para o aniversário de 40 anos de Britney Spears

Britney Spears está se sentindo como uma garota "sortuda" durante seu mês de aniversário. Britney, que fez 40 anos no dia 2 de dezembro e comemorou seu aniversário marcante com o noivo Sam Asghari, recentemente viajou para Cabo San Lucas, no México, para desfrutar de uma escapadela romântica.

A vencedora do Grammy compartilhou imagens dos bastidores de sua viagem no Instagram, que incluiu um enorme balão com seu nome escrito, uma doce serenata de uma banda de mariachi e outras festividades.

A celebração do aniversário da cantora provou ser ainda mais especial este ano. Não apenas sua tutela de 13 anos foi encerrada no mês passado, mas uma fonte de Cabo disse exclusivamente ao E! News de como Sam foi além por ela durante suas férias de quatro dias.

"Ela não ia ao México há muito tempo e achou que aquele era o lugar perfeito para celebrar seu 40º aniversário", explica a fonte, acrescentando: "Sam fez de tudo para torná-lo especial para ela e deixá-la ciente do quanto ela é amada."