Por que o BTS vai tirar um "período prolongado de descanso"

O BTS, consagrado como Artista do Ano no AMA 2021, vai ter um tempo de descanso. Nesta segunda-feira, 6, a gravadora do grupo de k-pop anunciou que os sete membros do BTS vão tirar um período de folga.

"Gostaríamos de informar a vocês que o BTS está planejando tirar um segundo período oficial de descanso desde sua primeira vez em 2019, após eles completarem seus eventos oficiais agendados, o BTS Permission To Dance On Stage- LA e o Jingle Ball Tour 2021", disse a Big Hit Music em comunicado no Twitter. "O BTS esteve ativo para se envolver com os fãs em 2020 e 2021 em meio à situação da Covid-19, e alcançou deslumbrantes resultados para se consolidar como principais artistas globais".

Segundo à gravadora, esse tempo livre também dará aos sete membros—Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, e Jungkook— a oportunidade de passar um tempo com suas famílias.

"Esse período de descanso vai permitir que os membros do BTS, que incansavelmente se comprometeram com suas atividades, tenham uma chance de se inspirar e recarregar com energia criativa. Também será a primeira vez para eles desde sua estreia que passam os feriados de final de ano com suas famílias", diz o comunicado. "Nós pedimos gentilmente mais uma vez que vocês mostrem consideração à necessidade deles de aproveitar a vida cotidiana normal e livre, concentrando-se apenas em si mesmos, embora por um curto período, durante o tempo de descanso".