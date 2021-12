Zendaya e Tom Holland só tem olhos um para o outro em evento de 'Homem-Aranha'

A química de Zendaya e Tom Holland vai muito além da tela! Zendaya e Tom Holland pareciam ter olhos apenas um para o outro, enquanto saíam em grande estilo para comparecer ao photocall de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa em Londres no domingo, 5.

Os dois, que têm interesses amorosos no filme de super-heróis, exibiu seu romance da vida real durante o evento. Em um ponto, os fotógrafos capturaram o par com os braços em volta um do outro enquanto se olhavam nos olhos. Outra imagem mostrava os dois com sorrisos largos um para o outro, com a musa segurando a jaqueta de couro do ator.

Em outras fotos, a dupla se olhava disfarçadamente enquanto posava com seu co-estrela, Jacob Batalon. O lindo momento deles também não foi a única coisa digna de nota.

A atriz de Euphoria chamou a atenção com uma roupa cheia de brilhos de Alexander McQueen, que incluía um blazer cinza enorme com enfeites prateados e meias pretas igualmente deslumbrantes com uma explosão de diamantes.