Grávida, Jennifer Lawrence faz retorno ao tapete vermelho em look dourado

Jennifer Lawrence está de volta ao tapete vermelho. Após ficar longe da cena de Hollywood, Jennifer retornou aos holofotes na première de seu filme, Não Olhe Para Cima, nesse domingo, 5, em Nova York.

A atriz, que espera seu primeiro filho com Cooke Maroney, escolheu um vestido Christian Dior dourado com direito a capa. No evento, ela posou ao lado de seus colegas de elenco Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jonah Hill.

Embora Lawrence, de 31 anos, tenha feito algumas raras aparições públicas nos últimos anos, o evento de domingo marcou sua primeira estreia importante desde X-Men: Fênix Negra, em junho de 2019.

Em entrevista à Vanity Fair, a atriz falou sobre sua decisão de se afastar dos holofotes. "Eu acho que e fiz agradei as pessoas a maior parte da minha vida. Trabalhar me fez sentir que ninguém poderia ficar bravo comigo: 'Ok, eu disse sim, vamos fazer isso. Ninguém está bravo'. E então eu senti como se tivesse atingido um ponto no qual as pessoas não estavam satisfeitas apenas pela minha existência".