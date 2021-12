Atriz Mila Moreira morre aos 72 anos

A atriz Mila Moreira morreu aos 72 anos na madrugada desta segunda-feira, 6. Mila estava internada no hospital CopaStar, na zona sul do Rio de Janeiro, que emitiu comunicado com a notícia. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Mila foi uma das primeiras modelos a se tornar atriz, e aos 14 anos estrelou a novela Marrom Glacê, em 1979. A partir daí, ela atuou mais de 30 novelas e minisséries da Globo, como A Próxima Vítima, Ti Ti Ti, e Paraíso Tropical.

Seu último trabalho foi em A Lei do Amor, em 2016, onde interpretou Gigi Ferrari.