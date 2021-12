Keanu Reeves reflete sobre Neo e 'Matrix Ressurections' ganha teaser na CCXP Worlds

Para Reeves, o quarto filme de Matrix foi bastante desafiador: "Assim como os primeiros, este é uma reflexão a partir do ponto de vista atual sobre as influências e construções tecnológicas do nosso mundo, e a forma como interagimos com todas elas. Acho que isso coloca um espelho na nossa frente e nos faz a pergunta sobre o que estamos vendo".

Matrix Ressurections, que ganhou um novo teaser especial na CCXP Worlds 21, estreia dia 22 de dezembro nos cinemas brasileiros.