Pabllo Vittar e Luísa Sonza anunciam data de estreia de 'Queen Stars' na HBO Max

Pabllo Vittar e Luísa Sonza apareceram no primeiro painel da HBO Max na CCXP Worlds para anunciar que Queen Stars estreia no dia 22 de março.

Como a própria Pabllo disse, o mundo drag está cheio de geek… Por isso, as duas adiantaram novidades do reality! O programa trará uma disputa entre drag queens pela ‘coroa do pop' e promete entregar tudo.

"Faltam só três meses, eu tô muito ansiosa e conto com vocês pra dar muito streaming nas bonitas, tá bom?", disse a voz do hit Penhasco.