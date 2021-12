Angélica se transforma em Arlequina para anunciar as novidades da HBO Max

O público da CCXP Worlds aguardou ansiosamente o painel da HBO Max neste sábado, 4. Afinal, foi o primeiro da plataforma de streaming no evento de cultura pop, e trouxe novidades bem legais, hein? A apresentação ficou por conta de Andreza Delgado e Angélica, que arrasou nos figurinos com as fantasias de Arlequina e Daenerys Targaryen, da série Game of Thrones.

Para quem é fã das produções da DC Comics, além do elenco da série Patrulha do Destino, que terá a quarta temporada lançada no dia 23 de setembro do próximo ano, o painel também contou com uma entrevista exclusiva com John Cena, que será a estrela da nova série Peacemaker! A produção estará disponível no catálogo já no dia 13 de janeiro.

Também foi divulgado um trailer inédito da segunda temporada da série Superman & Lois, com a data de estreia marcada para o dia 11 de janeiro. O spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, marcou presença e deixou o público ainda mais ansioso para a produção que tem estreia prevista para janeiro.