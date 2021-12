Irmão de Marília Mendonça surpreende Murilo Huff em seu 1º show após morte da cantora

No Instagram, Murilo também postou um vídeo dizendo aos fãs que está "seguindo em frente", após perda de Marília.

Nas cenas, o cantor mostra seu ônibus de turnê, enquanto cumprimenta membros de sua equipe. No entanto, a cena mais emocionante é quando Murilo surge com o filho Leo no colo, fruto de sua relação com Marília, que completa dois anos no próximo dia 16.