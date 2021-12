Tristan Thompson será pai pela 3ª vez, segundo novo processo de paternidade

Em agosto, Tristan apresentou uma declaração no tribunal de Los Angeles em resposta ao processo de Maralee em junho, conforme visto em imagens compartilhadas pelo The Daily Mail. Ele observou no processo que Maralee disse a ele que ela estava trabalhando como personal trainer enquanto estudava na Universidade de Houston.

"A única vez que tive relações sexuais com [Maralee] em 2021 foi em março de 2021 em Houston, Texas", afirma o documento. "Lembro-me especificamente de ter tido relações sexuais com [ela] em março porque era meu aniversário. [Ela] e eu participamos de uma festa juntos em um hotel em Houston. [Ela] havia me ligado e queria estar comigo no meu aniversário."