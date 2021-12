Assista Zendaya e Tom Holland adoravelmente falando sobre sua diferença de altura

Tom Holland e Zendaya continuam a divulgação de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, e nesta sexta-feira, 3, participaram do The Graham Norton Show. Na entrevista, Tom e Zendaya contaram a história hilária de como uma acrobacia em particular se tornou mais complicada por causa da diferença de altura entre eles de cinco centímetros.

Zendaya compartilhou como a ação—que simula o par pousando em uma ponte—deveria terminar com Tom (também conhecido como Homem-Aranha) colocando-a suavemente no chão. No entanto, devido às suas pernas mais longas, é a atriz de 1,78 metro que tocou o solo primeiro.

"Eu aterrissei antes dele", disse a atriz de 25 anos, enquanto Tom ria ao seu lado.

"Então, Zendaya aterrissou. E eu sou o super-herói, eu deveria parecer maneiro. E eu aterrissei e meus pés balançaram debaixo de mim e então ela me pegou", contou o ator.