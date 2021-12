Irmão de Marília Mendonça lança música com participação da cantora

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, lançou, nesta sexta-feira, 3, a parceria que fez com a cantora e a dupla sertaneja de que faz parte, Dom Vittor e Gustavo. Calculista foi uma das últimas contribuições deixadas por Marília. A canção, que conta com a diva e Dom Vittor e Gustavo, foi gravada em uma apresentação ao vivo com a cantora, em Goiânia.

A música já emocionou os fãs, mas o clipe foi ainda mais comovente, por ter sido gravado na casa de Marília em maio deste ano, e trazer imagens inéditas da cantora.

"Essa foi uma das composições que mais chamou a atenção da Marília. Na mesma hora em que ela ouviu, já se ofereceu para participar da canção, acreditem se quiser. O Gustavo chegou a negar num primeiro momento, coisas de intimidade de irmãos mesmo, só pode ser", contou Dom Vittor, à revista Quem.