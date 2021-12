Pequena Lo desabafa após ser impedida de entrar em avião com equipamento de mobilidade

Nesta sexta-feira, 3, Lorrane Silva, ou como é mais conhecida, Pequena Lo, indicada ao People's Choice Awards 2021 na categoria Influenciador do Ano Brasil, expôs um momento difícil que passou durante a manhã no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No Twitter, Pequena Lo contou que foi impedida de embarcar no avião com sua scooter, equipamento que utiliza para se locomover.

"Ia ter um voo agora, e eles simplesmente atrasaram o voo 1h de prazo, porque não queriam despachar a minha scooter. Atrasando um voo com 118 pessoas, por conta da minha Motinha", explicou a influenciadora.

Após o ocorrido, ela precisou pegar outro voo para São Paulo e disse que se sentiu muito desconfortável com toda a situação. "Eu tô completamente chocada com o transtorno que causaram por nada. Eu acabei de descer do avião, porque decidi que não iria mais nesse voo, depois dessa falta de noção que aconteceu, agora vou ter que pegar outro voo", completou no tuíte.