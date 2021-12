Joshua Bassett aparentemente responde ao álbum de Olivia Rodrigo com trio de canções

Secret, por sua vez, também deixa os fãs com dúvidas. "Jurei que você só tinha um crush", canta ele. "Você me disse que iria deixar pra lá / Eu deveria ter previsto então / Meus amigos todos me avisaram que eu deveria correr para as colinas / Mas eu ainda te defendi / Porque eu sei que rumores podem matar".

Ele, então, conta o assunto: "Seu segredo está seguro comigo / E com ele / E com todos os nossos amigos que você contou". Mas talvez a escolha de palavras mais contundente tenha sido uma aparente referência ao hit de Olivia, good 4 u, que em português significa 'bom para você', com Bassett cantando: "Eu realmente espero que você tenha se divertido / Bom para você enganar todo mundo / Você me enganou por 16 meses".