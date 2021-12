Mansão de "House of Gucci" está disponível para aluguel

"Situada na margem oeste do Lago de Como, Villa Balbiano é uma joia italiana inspiradora, e estamos orgulhosos de que ela fará parte do filme de alta moda do ano, House of Gucci. Transportando os espectadores ao auge da opulência italiana dos anos 90, Villa Balbiano é o local da casa do patriarca da família Gucci, Aldo Gucci, no filme", diz a descrição do site.

o Airbnb ainda informa que a propriedade é um palácio histórico construído no final do século 16 e que pertenceu ao Cardeal Tolomeo Gallio. "Um século depois, foi ampliado e embelezado pelo Cardeal Angelo Maria Durini, que usou a Villa para hospedar uma sociedade galante e frívola onde festivais, banquetes e danças se sucediam implacavelmente".