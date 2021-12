Tata Werneck pede que Thiaguinho volte com Fernanda Souza: "Eu imploro!"

Tata Werneck é gente como a gente e não lidou bem com o término de Thiaguinho e Fernanda Souza. Tata recebeu o pagodeiro na edição desta quinta-feira, 2, do Lady Night, talk show exibido no Multishow, e expressou para Thiaguinho a vontade do Brasil inteiro: "Eu imploro que vocês fiquem juntos", disse ela. Figura!

"E aquela menina, Fernandinha, hein?" perguntou a apresentadora, no meio da entrevista. O cantor quase ficou sem graça, mas driblou a humorista: ''Está maravilhosa. Bem pra caramba'', disse ele. ''Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor'', disparou Tata.

O casal se separou em 2019, mas mantém uma bela relação de carinho e amizade. Por isso, Thiaguinho respondeu que eles sempre estariam juntos. "Mas transando, por favor. Imploro que vocês sejam um só'', rebateu a apresentadora, sem papas na língua.