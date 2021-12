Veja o antes e depois de Simone após perder mais de 20 quilos

Depois de muito tempo empenhada no processo de emagrecimento, Simone está próxima da sua meta. A sertaneja postou um vídeo em seu canal no YouTube para relatar as diferentes dietas e procedimentos que experimentou até perder os tão desejados 20kg. Recentemente, Simone realizou uma abdominoplastia para se livrar do excesso de pele. Ela é uma musa!

"Eu sempre amei comer. Isso é uma coisa que sempre falei para vocês. Mas não conseguia me ver no espelho. Cheguei a pesar oitenta e sete quilos. É muito quilo. Eu falo para vocês que é muito quilo porque eu tenho apenas um metro e cinquenta e dois", contou Simone. A cantora afirmou que o desejo de emagrecer veio dela mesma, e que nunca houve cobranças.

"Meu marido não me cobra, meus fãs não me cobram, o pessoal que trabalha comigo não me cobra, os patrocinadores que estão com a dupla Simone e Simaria não me cobram", confessou. "Mas eu, desde muito pequenininha, sempre tive essa luta com a balança. Eu sempre fui a pessoa que engordava, emagrecia, e ficava naquilo. E foi evoluindo", explicou.