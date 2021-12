Juliette celebra aniversário e realizações de 2021: "Ano mais louco da minha vida"

Juliette Freire, indicada ao People's Choice Awards 2021na categoria Influenciador do Ano Brasil, faz aniversário nesta sexta-feira, 3, e os cactos e amigos da campeã do BBB 21, reality show da TV Globo, estão comemorando junto com ela. Nas redes sociais, Juliette falou sobre o dia especial e relembrou sua trajetória deste ano que passou.

"Sobre o ano mais louco da minha vida. A pandemia já havia levado algumas coisas, exceto a fé. Depositei toda a minha esperança num Reality (utópico, eu sei), mas era algo. E foi! Foi muito… Amadureci em 3 meses o que nunca imaginei. Vivi coisas incríveis. Chorei e sorri, virei cantora, me vi em uma posição nova e desafiadora, conheci pessoas de quem sempre fui fã", começou a artista.

Ela seguiu com a reflexão e aproveitou para agradecer todos aqueles que a apoiaram até aqui. Uma fofa, né? "E por falar em fãs… ganhei os maiores e mais fortes companheiros para trilhar essa louca caminhada. Me sinto amada, acolhida e fortalecida por esse amor. Hoje, eu tenho muito mais do que pedi e muito além do que sonhei… obrigada, meu Deus, por ser sempre tão generoso comigo. Termino esse ciclo muito feliz e grata e recebo o que se inicia de braços abertos, prontíssima para tudo que a vida me oferecer", finalizou na legenda.