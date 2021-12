Kylie Jenner e Travis Scott estão "inseparáveis" enquanto esperam segundo bebê

Em declaração compartilhada no Twitter, Travis disse: "Estou absolutamente arrasado com o que aconteceu na noite passada. Minhas orações vão para as famílias e todos aqueles que foram impactados pelo que aconteceu no Astroworld Festival. O Departamento de Polícia de Houston tem meu total apoio enquanto eles continuam a olhar para a trágica perda de vidas. Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para curar e apoiar as famílias necessitadas. Obrigado ao Departamento de Polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos".