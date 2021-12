Dayane Mello não se arrepende de ações em 'A Fazenda 13': "Não sou normal"

Não deu para Dayane Mello! Depois de uma trajetória movimentada em A Fazenda 13, reality show da Record TV, a modelo foi eliminada nesta quinta-feira, 2, em disputa com Marina Ferrari e Solange Gomes. Uma vez aqui fora, é hora de esclarecer todas as polêmicas em que se envolveu no jogo. Na Cabine de Descompressão, Dayane afirmou não se arrepender de nada. "Eu sou louca, não sou normal. Se fosse, não estaria em A Fazenda", disparou.

Entre várias controvérsias, a que mais deu o que falar foi o episódio da jaqueta de Rico Melquiades. Em um ataque de fúria com o rival, a peoa pegou uma faca e rasgou o casaco. "Eu acho que naquele momento eu teria feito coisa pior se a produção não tivesse me parado. Eu ia botar cocô dentro das botas dele, eu ia cortar as roupas dele", declarou a modelo, sem remorso.

Mello contou que o objetivo era que o humorista visse o estrago no dia seguinte, mas ele guardou o casaco sem perceber — e a descoberta tardia pegou mal para a ex-Grande Fratello Vip. Apelidada pelo ex-MTV de "cobra caninana", Day descobriu o significado da expressão na entrevista, e concordou. "Pronto. Cobra caninana, não tem veneno e eu não sou venenosa. É isso!", comemorou.