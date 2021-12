De romance à jaqueta rasgada: Relembre a passagem de Dayane Mello em ‘A Fazenda 13’

Dayane Mello foi eliminada de A Fazenda 13, reality show da Record TV, nesta quinta-feira, 2. Disputando a preferência do público com Marina Ferrari e Solange Gomes, Dayane Mello foi a menos votada, com 27% dos votos.

A participação da modelo no programa passou por reviravoltas, quase como uma montanha-russa mesmo. No começo do jogo, ela já contava com o apoio dos fãs que a acompanham desde o reality italiano Gran Fratello VIP e sua presença no confinamento foi muito comemorada.

O início de A Fazenda para Dayane foi marcado pela acusação de estupro de Nego do Borel, que foi expulso após a repercussão do caso. A equipe da peoa se manifestou nas redes sociais, avisando que tomariam providências.