Demi Lovato diz que quer ficar totalmente sóbria: "Única maneira de ser"

John Shearer/Getty Images for dcp

A cantora de "OK to Not Be OK" também entrou em detalhes sobre sua abordagem pessoal à sobriedade no documentário Demi Lovato: Dancing With the Devil, que abordou seu vício em heroína no passado, a overdose de drogas quase fatal em 2018 e sua recuperação subsequente.

"Tenho hesitado em compartilhar até agora que tenho fumado maconha e bebido com moderação", ela disse durante o episódio final.

"Aprendi que fechar as portas às coisas me dá vontade de abri-las ainda mais. Aprendi que não funciona para mim dizer: 'Nunca vou fazer isso de novo'", explicou. "Eu realmente lutei com isso. Estou farta das coisas que sei que vão me matar, certo? Mas eu gostaria de talvez poder obter algum alívio através de, tipo, maconha ou algo assim, e dizer a mim mesma que eu nunca posso beber ou fumar maconha, tipo, eu sinto que isso está me levando ao fracasso porque penso muito ao extremo".