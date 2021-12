A prova de que Kim Kardashian já está se relacionando com a irmã de Pete Davidson

Parece que o senso de humor de Pete Davidson é de família – e Kim Kardashian aprova. Na terça-feira, 30, Pete, de 28 anos, levou sua irmã, Casey Davidson, e sua mãe, Amy Davidson, para o jogo do Brooklyn Nets contra o New York Knicks no Barclays Center.

Casey, mais tarde, compartilhou uma foto da família em seu Instagram, pedindo a seus seguidores que "legendassem" um instantâneo sincero momento dela e do irmão.

O pedido gerou muitas respostas – incluindo uma de Kim, que curtiu o clique de Casey. Os fãs, claro, especularam que sua interação online pode significar que a eterna musa de KUWTK já está se aproximando da família de Pete, à medida que o romance deles esquenta.

Enquanto isso, os usuários inundaram a seção de comentários com suas interpretações hilárias sobre o que Pete poderia estar dizendo para sua irmã. "O que alguém dá a Kim Kardashian de Natal?", brincou um fã, enquanto outro escreveu: "Você está certo, Keeping Up With the Davidsons soa bem!"