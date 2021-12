Por dentro do aniversário de 40 anos de Britney Spears no México

Instagram

Britney acrescentou: "Dito isso... acho que terei que colocar meus vestidinhos sexy todas as noites pelo resto da minha vida para equilibrar as contas de trabalhar para a minha família toda a minha vida com apenas músicas antigas permitidas!!!"

O aniversário de 40 anos de Britney acontece quase um mês após a juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Brenda Penny, anunciar o término da tutela da vencedora do Grammy após 13 anos. A decisão foi tomada sem exigir que Britney passasse por avaliação médica e todas as partes envolvidas consentiram com a decisão. Na época, a cantora de "Stronger" chamou de "o melhor dia de todos".

Mais tarde, ela descreveu o fim de sua tutela como uma "vitória", dizendo aos fãs: "Estou celebrando minha liberdade e meu aniversário pelos próximos dois meses!!!!!!!!!!!"