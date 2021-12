Billie Eilish abandona cabelo loiro e surge com novo look

Instagram

Ela acrescentou que não era apenas o cabelo que a fazia se destacar, dizendo: "Eu pensava, 'Eu só quero ser vista se for parecida comigo mesma'. Então, eu nunca usaria nada normal".

Billie abandonou as cores de cabelo excêntricas em março, logo depois que ela e Finneas se apresentaram no Grammy de 2021. Ela trabalhou com a cabeleireira Lissa Renn para completar a transformação, um processo que segundo a especialista levou 6 semanas.

"O processo é real quando você está fazendo certo. 6 semanas para tirar todo o preto das pontas sem danificá-lo, junto com ela seguindo meu regime estrito de cuidados com os cabelos. Na verdade, amamos todos os estágios da cor, mas o resultado final é [emoji de fogo]", escreveu ela no Instagram