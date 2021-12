Alec Baldwin relembra momento do tiro acidental no set de 'Rust' em entrevista

Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock

8. Sem culpa

A certa altura, Stephanopoulos perguntou: "Você se sente culpado?" Baldwin respondeu que não, dizendo: "Eu poderia ter me matado se achasse que era o responsável, e não digo isso levianamente".

Ele disse que "sonha constantemente com isso agora", acrescentando: "Emocionalmente, eu desmaio" no final do dia.

9. O futuro de sua carreira

"Eu não dou mais a mínima para a minha carreira", afirmou Baldwin. Quando Stephanopoulos perguntou se sua carreira "acabou", o ator disse: "Bem, pode ser".

10. "A pior coisa"

Quando questionado se esse incidente foi a "pior coisa" que já aconteceu com ele, Baldwin respondeu: "Sim. Sim. Sim. Porque penso no que aconteceu e no que poderia ter feito".

Ele também compartilhou: "Eu faria qualquer coisa para desfazer o que aconteceu. Eu faria qualquer coisa para desfazer o que aconteceu".