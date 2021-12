Entenda por que Anahí deu unfollow na conta do RBD no Instagram

Anahí foi, sem dúvidas, umas das estrelas mais citadas nesta semana nas redes sociais. Anahí criou uma pequena expectativa nos fãs de RBD ao postar um trecho cantando e dançando o hit Nuestro Amor em seus Stories no Instagram.

Muitos internautas acharam que se tratava de um ensaio da suposta turnê mundial da banda de sucesso, porém, a alegria durou pouco.

Horas depois, a musa, que é mamãe de dois meninos, deixou de seguir a conta oficial do RBD e o motivo teria sido um desentendimento com ninguém menos que Christopher Uckermann.

De acordo com Martha Figueroa e José 'Pepillo' Origel, apresentadores do programa Con Permiso, da Unicable, a cantora, que foi infectada com Covid-19 em live, quer que todos os integrantes do grupo envolvidos nas apresentações ao redor do mundo estejam devidamente vacinados contra o vírus.