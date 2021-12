Recomendado para você : Machine Gun Kelly se esfaqueou acidentalmente tentando impressionar Megan Fox

Durante episódio dessa quarta-feira, 1º, do The Tonight Show, Machine Gun Kelly relembrou a vez em que machucou seu cóccix e acidentalmente esfaqueou a mão no início de seu relacionamento com Megan Fox.

A primeira lesão ocorreu durante um jogo de beer pong com Post Malone. No ano passado, os dois se enfrentaram em um episódio de "Celebrity World Pong League" e desceram um lance de escadas no verdadeiro estilo Rocky. No entanto, MGK não viu a "ponta gigante" na parte inferior e acabou machucando o cóccix.

"Foi uma noite ruim", lembrou o cantor antes de descrever como sua noite continuou a piorar.

Depois de vencer a partida, o músico de "papercuts" voltou para casa para ficar com Megan. Enquanto estava lá, ele recebeu uma faca de presente de Travis Barker para celebrar o segundo álbum dos dois juntos. Com os olhos em Megan, ele jogou a faca para o alto e tentou pegá-la.

"Eu falei, Olha só. Isso é irado'", lembrou ele. "Eu joguei para cima, ela caiu e ficou presa na minha mão".