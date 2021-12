Dayane Mello diz que não volta ao Brasil se Rico vencer 'A Fazenda 13'

Dayane Mello e Rico Melquiades são inimigos declarados em A Fazenda 13, programa da Record TV. Mas parece que a briga é mais séria do que um desentendimento de reality show: Dayane afirmou que, se Rico vencer a competição, nunca mais volta ao Brasil. Eita!

O humorista irritou os colegas de confinamento nesta quinta-feira, 2. No primeiro dia de seu reinado como fazendeiro, Rico decidiu acordar os rivais com um panelaço. Mais tarde, Sthe Matos, Dynho Alves, Mc Gui e Dayane reclamaram das atitudes do ex-MTV.

"Tá louco, o cara não respeita ninguém", afirmou Dynho. O dançarino relembrou que tentou fazer as pazes com o humorista, sem sucesso. "Quer aparecer, pra que isso?", perguntou Sthe.