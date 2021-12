Little Mix está oficialmente se separando? Banda anuncia "pausa" após turnê em 2022

Não haverá mais músicas de Little Mix – por enquanto. Nesta quinta-feira, 2, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards anunciaram que farão uma pausa do Little Mix após a turnê para divulgar o sexto álbum de estúdio, Confetti.

Em declaração nas redes sociais, o trio informou: "Queríamos que todos soubessem que após a turnê Confetti em abril/maio do próximo ano, faremos uma pausa do Little Mix".

"Foram 10 anos incríveis, uma aventura ininterrupta maravilhosa, e sentimos que é o momento certo para fazer uma pausa para que possamos recarregar as baterias e trabalhar em outros projetos", continuou o comunicado. "Não podemos agradecer o suficiente por seu amor e apoio sem fim desde o início. Amamos muito todos vocês."

No entanto, isso não significa que os dias de glória do Little Mix estejam contados. Como elas garantiram aos fãs: "Não estamos nos separando – Little Mix veio para ficar".