Luísa Sonza mostra perrengues na gravação do clipe de 'ANACONDA'

Apesar da situação, a musa explicou que não teve a sensação de medo enquanto gravava e que continua apaixonada por cobras. O clipe contou com quatro diárias no total e ela declarou ter sido o mais desafiador de sua vida. "Em uma das diárias gravei no aeroporto na noite mais fria de São Paulo, tipo 5° graus. Gravei praticamente nua, com látex molhado, quase a hipotermia veio…", completou ela.