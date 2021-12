Bella Hadid reflete sobre "complicada" decisão de voltar a trabalhar para Victoria's Secret

Como resultado de sua história com a empresa, Bella afirmou que demorou para querer se reconectar voluntariamente. "Levei quase um ano e meio para fazer a reunião com eles", explicou ela. "Até mesmo ter aquela conversa foi muito complicado para mim por causa da maneira como eu me sentia no passado."

Ela também afirmou que nunca se alinharia com uma empresa que visasse derrubar outras pessoas, acrescentando: "Eu nunca trabalharia para uma empresa que não só me fizesse sentir de um jeito, mas fizesse o mundo se sentir de um jeito, até que eu soubesse com certeza que uma mudança real seria feita".

Agora, Bella acredita que "há apenas uma energia que está ligada" no set e que é um ambiente totalmente diferente do passado.

"Nos sentimos apoiados agora, ao invés de como costumávamos nos sentir, quando era uma empresa de lingerie que era dirigida por homens para homens", afirmou. "Eu apenas olho em volta [no set] e me sinto empoderada novamente. Eu me sinto empoderada usando lingerie, em vez de sentir que meu corpo é uma espécie de fabricante de dinheiro".