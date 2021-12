Tudo que sabemos sobre a 'Rhode', marca de skincare de Hailey Bieber

Segundo o TMZ, antes de escolher seu sobrenome do meio para a marca, a musa tentou registrar alguns outros nomes como Bieber Beauty, no entanto teve problemas com o Escritório de Patentes dos Estados Unidos.

Segundo os documentos obtidos pelo site, Hailey pretende usar a marca para lançar "produtos de beleza e bem-estar, produtos para banho, cremes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, maquiagem, fragrâncias, e cuidados com o cabelo e com a pele".