Wanessa e Zezé di Camargo vão lançar disco juntos

Wanessa Camargo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para anunciar um novo projeto. O disco colaborativo Pai & Filha , claro, com ele, Zezé Di Camargo. O projeto de Wanessa e Zezé será lançado no dia 10 de dezembro — e a artista já deu uma palinha do que está por vir.

"O álbum ‘Pai & Filha' está chegando… e está lindo!", escreveu Wanessa, na legenda do vídeo que mostra os bastidores de uma sessão de fotos com o pai. Uma graça!

O projeto terá produção de Felipe Duram e Kassin, e participações especiais já foram anunciadas: Papatinho e Léo Santana. Essa mistura promete!