Marina Ruy Barbosa afirma que conviveu com pessoas tóxicas no trabalho

Em mais uma de suas interações com seguidores no Instagram, Marina Ruy Barbosa revelou que já precisou lidar com pessoas tóxicas no trabalho. No desabafo desta quinta-feira, 2, Marina Ruy Barbosa afirmou que já se magoou com esse tipo de relação algumas vezes.

"Olha, não é fácil, né? Tem pessoas que são tóxicas e nem percebem (com um comentário, uma atitude). E outras que são falsas e fazem maldade mesmo. Já me decepcionei muito com pessoas que estavam por perto. Em relação a tudo... hoje eu percebo que me fechei bastante. O que é bom e ruim. Sempre fui muito simpática, querida com todos, conversava, batia papo mesmo", disse a atriz.

Por conta disso, a ruiva contou que tem dificuldades em quebrar o gelo e se soltar diante de pessoas novas, como uma forma de se blindar mesmo. "Mas hoje eu não consigo ser tão aberta com as pessoas. É bom porque você se protege da maldade alheia e das intenções ruins dos outros, mas, ao mesmo tempo, perde um pouco da sua essência", explicou no papo.