Gabi Martins explica briga que impediu pedido de casamento de Tierry

Tierry por pouco não pediu Gabi Martins em casamento na festa de aniversário da loira na noite de terça-feira, 30 de novembro. Porém, após a repercussão do evento, a internet começou a especular que o empresário de Gabi Martins não teria deixado Tierry seguir com o pedido.

O motivo seria para não tirar a atenção do novo lançamento da cantora, o EP Piseiro. Contrariado, Tierry chegou a partir pra cima do empresário, Junior César, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Com os rumores, a ex-BBB resolveu explicar o que rolou para o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, e disse que estava tranquila.