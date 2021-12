Irina Shayk apoia ex Bradley Cooper na première de seu filme 'O Beco do Pesadelo'

Irina Shayk demonstrou apoio ao ex Bradley Cooper nessa quarta-feira, 1º. Irina esteve presente na première do novo filme de Bradley, O Beco do Pesadelo, em Nova York.

Para a ocasião, Irina chamou a atenção com seu look, que incluía um terno preto listrado, combinado com um body de couro de tiras. Já o ator de 46 anos arrasou com um smoking preto clássico com camisa de botão branca e gravata preta.

No thriller psicológico, Bradley dá vida a Stanton Carlisle, um mentalista que engana as pessoas fazendo-as acreditar que ele pode ler mentes. O elenco também conta com Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, e David Strathairn.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Bradley disse que ter a presença de Irina no evento "é muito especial".

Ver os dois ex-namorados se apoiando não é nenhuma surpresa, já que a dupla—que se separou em 2019 após quatro anos juntos—manteve uma relação positiva quando se trata da criação de sua filha de 4 anos, Lea.