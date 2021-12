As fotos da "turnê mundial de lua de mel" de Paris Hilton e Carter Reum

Paris se casou com Carter no dia 11 de novembro em uma cerimônia luxuosa que aconteceu na antiga propriedade de seu falecido avô em Bel Air, Califórnia. Um dia depois, os recém-casados celebraram o casamento deles em uma festa com tema neon no Santa Monica Pier. Eles terminaram as festividades com uma terceira festa onde trocaram os votos.

"O evento de três dias lotou a agenda deles com pouco espaço para descansar ou dormir, mas eles não aparentavam estar cansados", disse uma fonte para o E! News sobre o casal. "Paris ficou muito feliz com como tudo se desenrolou".