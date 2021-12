Descubra o que Anitta leiloou em evento beneficente de Sean Penn

Anitta foi a atração principal do evento beneficente promovido pelo ator Sean Penn nesta quarta-feira, 1º, em Miami, nos Estados Unidos. Além de performar sucessos em inglês, a cantora leiloou uma "experiência de Carnaval com Anitta", que foi comprada por US$ 110 mil, equivalente a R$ 626 mil. Ela é o momento!

Me Gusta, Faking Love, Girl From Rio e Downtown foram os hits apresentados pela cantora no evento, em versão intimista. De quebra, a funkeira posou lado a lado com Penn, o anfitrião do evento. Quem pode, pode!

Como toda convidada de honra, Anitta trocou de figurino. No tapete vermelho, ela usou um vestido de veludo escuro com luvas. Elegantérrima! Já para apresentação, a diva apostou em um original Roberto Cavalli, com estampa de pantera.