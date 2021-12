Britney Spears critica paparazzi por fotografá-la saindo de um banheiro público

Britney Spears está farta. Na quarta-feira, 1º, Britney detonou paparazzi por tirarem fotos dela entrando e saindo de um banheiro público de um posto de gasolina em Los Angeles.

Em um post no Instagram, a cantora compartilhou que ela teve um "dia ruim ontem" devido ao encontro invasivo, mas conseguiu ignorar isso depois de praticar um pouco de amor-próprio.

"Paps tiraram fotos de mim saindo de um banheiro público", escreveu ela. "Quero dizer, o quão embaraçoso é isso????"

A estrela ainda postou o videoclipe de Vogue, da Madonna, que mostrava ela mesma desfilando em uma variedade de roupas na frente de sua árvore de Natal.

De acordo com a musa de 39 anos, divertir-se com a moda ajudou a melhorar seu humor. "Então, quando cheguei em casa, tive um FDC, que significa 'festa de confiança', e eu juro que se você tem dificuldades de confiança ou baixa autoestima e precisa praticar a andar com cabeça erguida e mais curvada, você deve tentar!!!!"